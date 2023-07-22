Мир 22 июля 2023, 08:29 Промышленное здание получило повреждение в Днепропетровской области Глава ВГА Днепропетровской области: промышленное здание получило повреждения в Никополе Соцсети

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Промышленное предприятие пострадало в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное здание, жертв нет», — написал он.

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Лысак также отметил, что пострадали линии электропередач.

В ночь на субботу, 22 июля, в ряде регионов Украине объявляли воздушную тревогу. Сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Сумской и Кировоградской областях. Также сигнал тревогу сработал в подконтрольной украинским боевикам части ДНР и ЛНР.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Кропивницком, город находится в центральной части страны.

Минобороны России объявляло о нанесении ударов возмездия в ответ на террористический акт на Крымском мосту, где в ночь на 17 июля прогремел взрыв. В результате происшествия погибла семейная пара, а их дочь получила ранения.