Мир 13 февраля 2024, 20:17 Промышленное предприятие получило повреждение в Днепропетровской области Глава ОВА Лысак: повреждено промпредприятие в Днепропетровской области РИА «Новости»

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В Днепропетровской области Украины повреждения получило промышленное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

«Есть попадание на территорию промышленного предприятия», — написал он, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

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По словам Лысака, в регионе «было громко» весь день.

В последний раз он сообщал о повреждении неназванного объекта в Днепропетровской области 7 февраля. Глава ОВА уточнял, что причиной этому стал пожар. В этот же день на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военной украинской инфраструктуре. Мирным жителям, отмечали в ведомстве, ничто не угрожает.