Промсвязьбанк заявил о начале работы в ЛНР и ДНР

Промсвязьбанк (ПСБ) принял решение о начале работы на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Организация решила запустить комплексное обслуживание населения ЛНР и ДНР. Специально для этого в регион прибыл председатель банка.

«В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона», — отмечается в сообщении.

Днем 9 июня стало известно, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных ведет бои за Славянск. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.