Мир 06 января 2023, 21:20 «Променяли христианские ценности на неонацизм». Слуцкий счел античеловечным ответ Украины на рождественское перемирие Депутат ГД Слуцкий назвал античеловечным ответ Украины на рождественское перемирие РИА «Новости»

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Реакция Украины и Запада на предложение объявить о рождественском перемирии была омерзительной и античеловечной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Реакция киевского режима и его западных хозяев на решение президента России объявить перемирие в рождественские праздники омерзительна и античеловечна. Хотя чего ждать от сатанистов, которые вечные христианские ценности променяли на права ЛГБТ и неонацизм», — задался он вопросом.

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Депутат напомнил о недавнем высказывании главы МИД Германии Анналены Бербок. Она заявила, что приостановка боевых действий не принесет людям безопасности.

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Слуцкий подчеркнул, что министр говорила о тех, кому приходится жить в постоянном страхе перед боевиками ВСУ, членами нацбатальонов и наемниками. При этом украинские власти даже на Рождество не захотели отказаться от агрессии.

«Прогнившие насквозь западные власти просто не способны понять суть российского предложения», — отметил депутат.

Он добавил, что реакция западной и украинской элит была аморальной. Такую характеристику Слуцкий назвал лучшей.