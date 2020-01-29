Промашка Киева в ПАСЕ помогла России

«Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это значит, что все остальные решения тоже будут в пользу России, и никто их сегодня полномочий не избавит», — заявил Леонид Емец, нардеп Украины.

Украина, выступив против открытого голосования, надеялась, что Европа не поддержит российского кандидата, все вышло совсем наоборот. Европейские коллеги проголосовали за Толстого, и теперь он сможет регулировать список обсуждаемых на этой площадке вопросов. Поэтому теперь, считает Емец, преимущество всегда будет на стороне России.