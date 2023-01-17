Мир 17 января 2023, 05:44 Промах США в попытке обуздать Россию увидели в Турции Sabah: США не могут обуздать Россию с помощью Украины Pxhere

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США не могут причинить России вред с помощью Украины. Такого мнения придерживается обозреватель турецкой Sabah Берджан Тутар. По его словам, даже союзники США настороженно относятся к их деятельности.

«Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Ведь те же США не постеснялись обрушить на мир бич терроризма ради достижения геополитических целей», — написал Тутар.

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По его словам, «дешевая тактика» Белого дома уже не в состоянии принести результат. Как объяснил обозреватель, суть этой тактики заключается в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга.

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Союзники США настороженно относятся к их деятельности, поскольку Вашингтон оказывает на давление на европейские страны для выгодного ему продления конфликта на Украине.

«США не просто контролируют политику и правительства стран, выбранных ими в качестве цели. Вашингтон пытается вживить чип в мозг общественности и сформировать массы сторонников, с помощью которых они смогут делать все, что пожелают», — считает Тутар.

Украинский конфликт, по его мнению, — это не столько столкновение России и Украины, сколько борьба Соединенных Штатов и нового, многополярного мира.