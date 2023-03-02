02 марта 2023, 12:46
Пролог к заключению разумного мира. Россия пока не приняла решение по продлению зерновой сделки
Политолог Журавлев: Россия может продлить зерновую сделку для мира на своих условиях
Россия может согласиться продлить зерновую сделку, если это в итоге поможет заключить мир с Украиной на разумных для нее условиях. Такое мнение в разговоре с «360» высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Сейчас сделка работает так, что Украина может вывозить зерно, а Россия свою продукцию — нет, отметил эксперт.
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«Изначально идея была разумнее: мы позволяем украинскому зерну идти в первую очередь в страны, где есть его недостаток. Она позволяет нашим судам ходить в иностранные порты, везти зерно. Выяснялось, что нам ничего нельзя, но мы должны согласиться на право Украины вывозить зерно», — отметил Журавлев.
Пока неясно, согласится ли Россия на продление договора. Все будет зависеть от контекста, выразил уверенность политолог.
«Если мы считаем, что сделка может стать прологом к заключению разумного мира, то можем и согласиться», — высказал свое мнение собеседник «360».
Соединенные Штаты призвали Россию пойти на продление зерновой сделки. Ее заключили летом 2022 года представители РФ, Украины, Турции и ООН. Первый срок действия договора закончился 18 ноября прошлого года, но его пролонгировали. Теперь же новое продление при согласии всех сторон должно произойти 18 марта 2023 года.
США
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зерновая сделка
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