Проливные дожди вызвали наводнения в Китае. Видео

Проливные дожди обрушились на Китай. В результате улицы затопило, а более 60 тысяч жителей столкнулись с проблемами с электричеством и водоснабжением.

В результате проливных дождей в Китае погибли как минимум 292 человека. Обильные осадки вынудили властей закрыть туннели и некоторые мосты в Чжэнчжоу, а также отменить десятки поездов. В уезде Мяньсянь города Ханьчжун за сутки выпало более 237 мм осадков. При этом за час на регион обрушилось свыше 72 мм осадков.

Проливные дожди начались в выходные и спровоцировали наводнения и оползни. Из-за этого пришлось эвакуировать десятки жителей.

Сейчас в Китае пытаются восстановить водоснабжение и электричество, а также расчистить заваленные дороги. Этим занимаются ремонтные бригады. Местных жителей предупредили, что в горной местности есть риск схода селей, а в низменностях — наводнений.