Победительница конкурса лентяев пролежала 117 часов

Жительница черногорской Подгорицы Дубравка Аксич победила в традиционном конкурсе бездельников, который прошел в этно-деревне в Донья Брезне. Она пролежала на одном месте 117 часов кряду, побив предыдущий рекорд. Женщина получила приз в размере 300 евро (26 тысяч рублей).

Как сообщил черногорский портал RTCG, второе место занял мужчина, который встал всего за пять минут до Дубравки. Занявший третье место конкурент выдержал 115 часов.

Правила конкурса запрещают его участникам вставать, но позволяют спать, читать книги, есть и пить. В этом году лентяям разрешили один раз за восемь часов ходить в туалет.

Победительница конкурса узнала о конкурсе в Instagram, но готовиться к нему не стала. Она и так долго спит, и часто отдыхает.

«Я победила потому, что у нас была возможность ходить в туалет каждые восемь часов, чего раньше не было. Я точно могла полежать еще два-три дня, потому что у нас были удобные матрасы. Единственное, что нам было скучно. Выходные прошли весело, потому что было много посетителей», — сказала Дубравка РortalАnalitika.

По ее словам, конкурсанты старались не спать днем, чтобы спать всю ночь. У них был доступ к телефону, и они много читали.

Хозяин этно-села Брезна Радоня Благоевич рассказал, что идея провести конкурс лентяев появилась десять лет назад.

«Существует стереотип, что черногорцы очень ленивы. Поэтому нам пришла в голову идея устроить такое соревнование. Однако в этом году все было проще, потому что участникам разрешили ходить в туалет. Раньше некоторые из них жаловались, что из-за этого у них проблемы со здоровьем. Поэтому мы решили сделать послабление», — рассказал он.

Благоевич подчеркнул, что ни один из трех участников не сдался, пока не пошел дождь.

В конце июля Черногория ужесточила ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Перестали работать ночные клубы, кафе, были запрещены массовые мероприятия.