Мир 18 апреля 2023, 20:00 Пролет Ту-95 в Тихом океане назвали предупреждением Западу по Украине Daily Mail: пролет Ту-95 в Тихом океане — предупреждение Путина Западу по Украине РИА «Новости»

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Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями оказались предупреждениями президента России Владимира Путина западным странам из-за событий на территории Украины. Такое мнение выразили журналисты британской газеты Daily Mail.

В статье заверили, что перелет атомных бомбардировщиков — демонстрация «ужасающей силы» Западу со стороны российского лидера.

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«Внезапные учения, заявленные как проверка боевой готовности, проходят на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине», — отметили в публикации.

С 14 апреля Россия проверяет силы Тихоокеанского флота. В маневрах задействованы дальняя авиация и подразделения обеспечения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнял, что к проверке присоединились 167 боевых кораблей. В рамках учений стратегические ракетоносцы направят в центральную часть Тихого океана, где они ударят по кораблям возможного противника.

В незапланированной проверке Тихоокеанского флота принимают участие более 25 тысяч военнослужащих.