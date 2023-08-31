Мир 31 августа 2023, 08:50 Пролет самолета с россиянами над Варшавой удивил польских журналистов Радиостанция ZET назвала странным пролет самолета с россиянами над Варшавой

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Самолет турецкой компании Turkish Airlines, летевший из Бодрума в Москву, пролетел над Варшавой. Причиной такого маневра стал мощный грозовой фронт, указала польская радиостанция ZET, назвав маршрут самолета странным. Но в чем была его странность, журналисты так и не пояснили.

Полет лайнера с российскими туристами 29 августа зафиксировал мониторинговый ресурс Flightradar24.

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ZET указала, что самолет сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова, а потом пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Этот борт стал не единственным, кому пришлось обходить грозовой фронт, но внимание привлек именно этот самолет из-за россиян на борту.

«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей?» — поинтересовалась радиостанция, тут же дав ответ на этот вопрос.

Дело в том, что лайнерам из Турции полеты над территорией ЕС не запрещали, поэтому они присутствуют в польском небе.