Прокуроры в Минске заинтересовались людьми, которые приходили на акции протеста с детьми

Прокуратура Минска вместе с милицией ищет родителей, которые брали на акции протестов своих детей. В будущем это может повлиять на статус семьи. Ее могут признать неблагополучной.

«Начата работа по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми. В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо», — сообщила минская прокуратура. Ее процитировал «Интерфакс».

В ведомстве заметили, что позже проинформируют органы об этих обстоятельствах для «рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии».

Прокуратура уже выпустила 140 предупреждений, чтобы исключить возможные нарушения закона о массовых мероприятиях и невыполнения взрослыми своих обязательств по воспитанию детей в будущем.

«Эта работа будет продолжена», — подчеркнули в ведомстве.

Генпрокуратура Белоруссии отмечает, что анализирует информацию о соблюдении порядка в столице. В частности, в трудовых коллективах.

«На основании поступивших данных, в том числе из СМИ, столичные прокурорские работники приняли меры для укрепления общественного порядка и усиления необходимых векторов надзора», — отметили представители ведомства.

Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, победителем стал Александр Лукашенко. Однако не все общество с этим согласно. В стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала международное общество вмешаться в происходящее в ее стране. Она считает, что в республику надо направить спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека.