Мир 12 сентября 2023, 02:17 Прокуроров Мьянмы пригласили учиться в Россию Генеральные прокуроры России и Мьянмы встретились на ВЭФ Пресс-служба Генпрокуратуры

Читать 360tv в

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своей коллегой из Мьянмы Тидой У на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Информация о результатах этой встречи появилась на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Краснов предложил проект программы сотрудничества между генеральными прокуратурами России и Мьянмы. В частности, документ предусматривает проведение мероприятий экспертного уровня для обмена опытом и наилучшими практиками в области защиты прав предпринимателей и инвесторов. По словам Краснова, аналогичные программы заключены с органами прокуратуры и юстиции более 40 государств.

Реклама

Кроме того, Генпрокурор напомнил, что во Владивостоке работает филиал Университета прокуратуры России. Игорь Краснов пригласил студентов из Мьянмы, а также действующих прокуроров для обучения по программам повышения квалификации.

«Будем рады принять Ваших коллег, желающих перенять опыт российских прокуроров по наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности», — заявил Краснов.

Ранее Игорь Краснов встретился с генеральным прокурором Таиланда Нари Тантасатиен.