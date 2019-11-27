  • Прокурора, расследовавшего дело Burisma, уволили на Украине

    27 ноября 2019, 19:15

    Ирина Нагайникова

    Из органов прокуратуры на Украине уволили Константина Кулика, который вел дело о компании Burisma. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Укринформ».

    Руслан Рябошапка, генпрокурор Украины, ранее делал заявление о грядущем увольнении Кулика. Причиной стало то, что он не прошел аттестацию.

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    «Он не пришел на тестирование, закон нам не оставляет иного пути, чем попрощаться с Константином Геннадьевичем», — пояснил генпрокурор.

    «Кулик уволен», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.