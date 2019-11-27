Прокурора, расследовавшего дело Burisma, уволили на Украине

Руслан Рябошапка, генпрокурор Украины, ранее делал заявление о грядущем увольнении Кулика. Причиной стало то, что он не прошел аттестацию.

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«Он не пришел на тестирование, закон нам не оставляет иного пути, чем попрощаться с Константином Геннадьевичем», — пояснил генпрокурор.

«Кулик уволен», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.