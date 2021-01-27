Прокурор Женевы отказал бизнесмену Рыболовлеву по делу о картинах на миллиард долларов

Расследование по делу о мошенничестве в отношении арт-дилера Ива Бувье прекратили в Швейцарии. Прокурор Женевы уведомил об этом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ранее бизнесмен обвинял предпринимателя в продаже картин по завышенной стоимости — на один миллиард рублей.

Информация об этом появилась в швейцарской газете Le Temps. Российский миллиардер считает, что Бувье продавал ему разные произведения искусства по завышенной стоимости. Но расследование завершили, так как прокуратура не нашла основания для продолжения дела. Об этом прокурор уведомил обе стороны. Тем нем менее адвокаты могут подать апелляцию до 30 января.

Спор между Рыболовлевым и Бувье длится с 2015 года, тяжба ведется также в Сингапуре и США. В частности, в Швейцарии расследование насчитывало 38 эпизодов с участием картин известных художников: Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Рене Магритта, пишет РБК. Российский бизнесмен сотрудничал с арт-дилером почти 10 лет. Сам Бувье свою вину отрицает.