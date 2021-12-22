Прокурор в Нидерландах запросил пожизненные сроки для обвиняемых в крушении MH17

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненных сроков для четырех обвиняемых по делу о крушении с Boeing «Малайзийских авиалиний» в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению», — привело агентство слова прокурора Манон Риддербекс.

Фигурантами дела о крушении Boeing рейса MH17 проходят трое граждан России: Игорь Гиркин — Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым стал гражданин Украины Леонид Харченко.

Как сообщило «Би-би-си», следствие считает, что никто из обвиняемых лично не принимал участие в пуске ракеты по борту. Сторона обвинения настаивает, что Стрелков и его подчиненные организовали перевозку зенитного комплекса по территории Донбасса и предоставили экипажу «Бука» координаты точки, с которой можно вести обстрел по воздушным целям. Своей вины обвиняемые не признали.

Самолет Boeing 777 летел из Нидерландов в Малайзию рейсом MH17. Во время пролета над Донбассом 17 июля 2014 года борт потерпел крушение. На борту находились 298 человек. Все они погибли. В крушении обвинили ополченцев, которые якобы использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук».

По версии Украины, за предоставлением «Бука» ополченцам стоит Россия. Москва неоднократно опровергала свою причастность к крушению самолета на территории соседней страны.

Расследованием дела о крушении самолета занималась сборная группа прокуроров от Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. Российской стороне не разрешили участвовать в процессе, но приняли ее доказательства.