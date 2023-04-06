Мир 06 апреля 2023, 13:41 Прокурор Швеции назвал предполагаемых организаторов взрывов на «Северных потоках» Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» стоит группа, спонсируемая государством РИА «Новости»

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Взрывы на трубопроводах системы «Северный поток» могла организовать группа, связанная с государственными структурами. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на прокурора Швеции Матса Люнгквиста.

Люнгквист не уточнил, о каком именно государстве идет речь. Он также допустил, что за подрывами «Северных потоков» могут стоять самостоятельные игроки. Прокурор Швеции добавил, что тип использованной при диверсии взрывчатки исключает «значительную часть действующих лиц».

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Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заметили в конце сентября 2022 года, специалисты назвали это диверсией. Журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и обвинил США. Президент России Владимир Путин призвал создать независимую международную комиссию, которая займется расследованием диверсий на «Северных потоках».