Прокуратуры регионов открыли мобильные приемные и горячие линии для беженцев из Донбасса

Прокуроры регионов организовали горячие линии для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР, а также мобильные приемные в пунктах временного размещения беженцев. Сообщение появилось на сайте Генпрокуратуры РФ, которая и дала регионам соответствующее поручение.

«Работа мобильных приемных организована в целях соблюдения установленных государственных гарантий на временное размещение, доступ к образованию, медицинской помощи, а также на получение положенных выплат», — пояснила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратуры субъектов РФ, где принимают беженцев, организовали взаимодействие с органами госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, соцслужбами и другими ведомствами.

На вопросы о соблюдении прав этой категории граждан ответят по следующим номерам:

прокуратура Ростовской области — 8 (863) 210-55-99;

прокуратура Белгородской области — 8 (4722) 52-25-75, 52-14-22;

прокуратура Новгородской области — 8 (8162) 98-46-36;

прокуратура Курской области — 8 (4712) 75-52-21;

прокуратура Саратовской области — 8-961-651-10-81;

прокуратура Самарской области — 8 (846) 333-54-28, 332-29-44, 340-61-78;

прокуратура Московской области — 8 (495) 621-81-88.

Обращение также можно направить через сайт прокуратуры конкретной области (в разделе «Обращение в прокуратуру»).

По сообщению замглавы МИД Андрея Руденко, в рамках эвакуации в РФ выехали уже более 80 тысяч человек.

По указу президента РФ Владимира Путина всем эвакуированным из Донбасса беженцам полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Для получения денег нужно заполнить заявление, в котором указать данные паспорта и банковский счет. Понадобятся копия паспорта, свидетельство о рождении на каждого ребенка и копия лицевой стороны банковской карты.