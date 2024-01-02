Мир 02 января 2024, 00:45 Прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели пятилетней россиянки в Таиланде Транспортная прокуратура контролирует дело о гибели девочки из России в Таиланде Freepik

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о катере, врезавшемся в скалы в Таиланде. В результате аварии погибла пятилетняя девочка из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

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В воскресенье, 31 декабря, скоростной катер с россиянами на борту врезался в скалы неподалеку от острова Пхукет в Таиланде. В результате аварии погибла пятилетняя девочка. Остальные шесть пассажиров, а также капитан катера получили травмы различной степени тяжести.

В понедельник, 1 января, стало известно, что врачи Таиланда обнаружили в крови капитана катера остатки наркотического вещества, содержащего амфетамин. На данный момент мужчина находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После аварии он получил множественные травмы, в том числе, сотрясение головного мозга и повреждение позвоночника.