Мир 31 марта 2023, 03:04 Прокуратура в Нью-Йорке вызовет Трампа для предъявления обвинения Прокуратура в Нью-Йорке связалась с адвокатом Трампа для вызова экс-президента в суд Pxhere

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Прокуратура Нью-Йорка связалась с адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа по поводу его появления в суде для предъявления обвинений. Об этом заявила пресс-служба прокурора по Южному округу Нью-Йорка Элвина Брэгга, сообщил ТАСС.

«Сегодня вечером мы связались с адвокатом Трампа с целью согласовать его явку в офис окружного прокурора в районе Манхэттен для того, чтобы предстать перед Верховным судом», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В нем также отмечается, что в суде Трампу предъявят обвинения, которые пока остаются засекреченными. Юристы бывшего главы Белого дома получат соответствующие указания, когда дата предъявления обвинений их подопечному будет выбрана, добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее стало известно, что большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. СМИ со ссылкой на свои источники указывали, что обвинительное заключение обнародуют в ближайшие дни. Бывший глава США счел, что выдвинутые против него обвинения являются политическим преследованием. Прокурора Манхэттэна Трамп обвинил «в грязной работе» на американского президента Джо Байдена и посоветовал ему заняться борьбой с убийствами и нападениями в Нью-Йорке.