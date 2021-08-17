facebook_pixel
    17 августа 2021, 09:08

    Прокуратура Узбекистана объяснила удаление сообщения об афганских самолетах

    Андрей Иванов

    Генеральная прокуратура Узбекистана удалила сообщение о трех афганских самолетах, один из которых потерпел крушение на границе, из-за неточности информации. По данным надзорного ведомства, данные не проверили.

    Прокуратура Узбекистана объяснила удаление сообщения об афганских самолетах

    «Из-за непостоянства реалий у людей формируются самые разнообразные версии. В такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно так же заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

    Накануне прокуратура Узбекистана сообщила о трех военных самолета Embraer 314 из Афганистана, которые запросили разрешение на посадку. После этого один из них якобы столкнулся с МиГ-29 и упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Позже это сообщение исчезло.

    Об этом стало известно на фоне паники, которая началась в аэропорту Кабула 16 августа после захвата талибами* власти в Афганистане. Люди, которые испугались жизни по законам шариата, пытались бежать из страны. Некоторые цеплялись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Несколько человек погибли.

    * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.