Прокуратура Узбекистана объяснила удаление сообщения об афганских самолетах

Генеральная прокуратура Узбекистана удалила сообщение о трех афганских самолетах, один из которых потерпел крушение на границе, из-за неточности информации. По данным надзорного ведомства, данные не проверили.

«Из-за непостоянства реалий у людей формируются самые разнообразные версии. В такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно так же заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Накануне прокуратура Узбекистана сообщила о трех военных самолета Embraer 314 из Афганистана, которые запросили разрешение на посадку. После этого один из них якобы столкнулся с МиГ-29 и упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Позже это сообщение исчезло.

Об этом стало известно на фоне паники, которая началась в аэропорту Кабула 16 августа после захвата талибами* власти в Афганистане. Люди, которые испугались жизни по законам шариата, пытались бежать из страны. Некоторые цеплялись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Несколько человек погибли.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.