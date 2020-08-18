Прокуратура Украины завела еще одно уголовное дело против Порошенко

Порошенко стал фигурантом дела о незаконном лишении гражданства экс-депутата Верховной Рады. Уголовное дело также возбудили против бывшего генпрокурора Юрия Луценко, написала «Газета.ru».

На счету Петра Порошенко уже более 15 уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов, злоупотреблении властью и неуплате налогов.

Напомним, после победы на выборах президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло против Порошенко 18 дел. Позже офис генерального прокурора вернул все дела на дополнительное расследование из-за их крайне низкого качества.

Также ранее сообщили о том, что защита четвертого президента Украины Виктора Януковича направила заявление о привлечении к уголовной ответственности экс-президента Порошенко и бывшего украинского премьера Арсения Яценюка за дачу ложных показаний в суде по делу о госизмене.