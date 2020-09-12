Прокуратура Украины проверит записи разговора Порошенко с Байденом

По ее словам, правоохранители знали об этих пленках еще до того, как их опубликовал народный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом», — добавила Венедиктова.

Украина не вмешивается в дела других стран, отметила генпрокурор. Государственный орган остается в сфере уголовной юстиции.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По его словам, эти материалы подтверждают международную коррупцию и госизмену бывшего президента Украины.

В одном из этих разговоров говорилось об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это кандидат в президенты США пообещал Порошенко выделить Украине миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы присутствия коалиции в парламенте, отставки правительства бывшего премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко назвал записи сфабрикованными.

Власти США ввели санкции в отношении украинского депутата, слившего разговор Байдена и Порошенко, писал «Царьград».