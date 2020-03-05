Прокуратура Турции потребовала пожизненный срок для убийц российского посла

Турецкая прокуратура потребовала пожизненного заключения для пятерых фигурантов дела. Двоих хотят отправить в тюрьму на два года, троих — на один год. Шестерых задержанных прокуратура попросила оправдать.

Как сообщил «ФедералПресс», прокуратура Турции расценила убийство Карлова как попытку ухудшить российско-турецкие отношения. Также в этом увидели попытку свергнуть конституционный строй.

Сообщается, что по делу проходят еще 20 фигурантов.

Напомним, 14 февраля этого года посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес. Он также отметил сходство нынешней ситуации в Сирии с обострением в Алеппо в 2016 году, когда убили его предшественника Андрея Карлова.