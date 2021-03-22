Прокуратура Токио обвинила американцев в организации побега бывшего главы Nissan

Прокуратура Токио обвинила граждан США Питера и Майкла Тейлора в организации побега экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщило Reuters.

Бывший американский спецназовец Майкл Тейлор и его сын Питер, по версии следствия, получили за помощь в организации побега Гона 1,36 миллиона долларов. Они были арестованы в США в мае 2020 года. Японские власти потребовали их экстрадиции. Тейлоры пытались обжаловать это, заявляя, что в Японии их ждет суровое наказание, однако американский суд отклонил их запросы и удовлетворил требование токийской прокуратуры. В феврале 2021 года оба были доставлены из США в Японию.

Токио также направил запрос на экстрадицию Джорджа Зайека — еще одного гражданина США, подозреваемого в организации побега экс-главы Nissan.

Гон в декабре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста. Он проходил по делу о сокрытии налогов на сумму около 74 миллионов долларов. В настоящий момент экс-глава Nissan находится в родном Ливане, где у него есть гражданство. Власти страны отказали Японии в выдаче Гона.