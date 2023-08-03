Мир 03 августа 2023, 18:36 Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина РИА «Новости»: 14 лет тюрьмы запросила прокуратура в США для россиянина Клюшина РИА «Новости»

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Американская прокуратура запросила 14 лет тюремного заключения для россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенный меморандум ведомства.

«Правительство требует суд приговорить Владислава Клюшина к 168 месяцам тюремного заключения и трем годам под надзором после освобождения», — подчеркнули в прокуратуре.

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Также ведомство потребовало от Клюшина возместить ущерб на сумму 8,3 миллиона долларов и взыскать штраф в размере пяти миллионов долларов. Кроме того, прокуратура запросила конфискацию его заблокированных на Кипре активов на 36 миллионов долларов.

Суд присяжных в феврале признал Клюшина виновным в мошенничестве, кибепреступлениях и сговоре с целью доступа к корпоративной сети США.

В мае посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Клюшин отказался сотрудничать со следствием, потому что считает уголовное дело в отношении себя неправомерным.