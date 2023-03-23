Мир 23 марта 2023, 09:37 Прокуратура США сняла с соавтора сериала «Рик и Морти» обвинения в домашнем насилии Variety: с соавтора сериала «Рик и Морти» Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии Кинопоиск

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С соавтора известного мультипликационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинение в домашнем насилии, сообщило Variety со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры округа Ориндж Кимберли Эддс. По ее словам, не удалось найти достаточно доказательств вины Ройланда.

«Сегодня мы отклонили обвинения в связи с отсутствием достаточных доказательств для подтверждения [его вины]», — сообщила Эддс.

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Ройланд в своих соцсетях написал, что обвинения были ложны, и признался, что рад закрытию дела и теперь намерен «восстановить свое доброе имя», двигаться вперед и сосредоточиться на творческих проектах. Он добавил, что «потрясен ужасной ложью», которая распространилась во время уголовного процесса.

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«Больше всего я разочарован тем, как много людей поторопились судить меня, не зная всех фактов, основываясь исключительно на словах озлобленной бывшей», — констатировал Джастин Ройланд.

Бывшая девушка обвиняла его в побоях.