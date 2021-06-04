Прокуратура США подсчитала сумму ущерба от штурма Капитолия

Почти 1,5 миллиона долларов — такой ущерб причинили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа в результате штурма Капитолия. Об этом заявила прокурор Мона Седки, сообщило The Washington Post.

Правоохранители впервые озвучили эту цифру, теперь они намерены взыскать деньги с каждого нарушителя. В среднем наказание составит 500-2000 долларов с человека, в зависимости от тяжести статьи. Однако принцип расчета суммы пока полностью не ясен. По данным стражей порядка, расчеты шли из оценки ущерба со стороны главного архитектора Капитолия, который передал эти документы Минюсту.

Капитолий не был застрахован. Поэтому если прокуроры не получат денег от подсудимых, ремонт здания придется оплачивать налогоплательщикам. Об этом рассказал изданию один из юристов, представляющий интересы страховых компаний.

На восстановление Капитолия уйдет 40 миллионов долларов, на возмещение убытков после вызова Нацгвардии и других ведомств для урегулирования беспорядков — еще 730 миллионов долларов.

Шестого января некоторые из митингующих и сторонников Трампа взяли штурмом Капитолий во время заседания, на котором парламент должен был подтвердить победу действующего ныне американского лидера Джозефа Байдена на выборах. Протестующие вышли к залу заседаний Сената США, но сенаторов перед этим эвакуировали. Впоследствии в Вашингтон перебросили войска Нацгвардии. В столице США был введен комендантский час.