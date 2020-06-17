Прокуратура рассчитывает взять Порошенко под стражу

Офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в суд о взятии под арест Петра Порошенко. Бывшего президента страны хотят привлечь к ответственности по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Офис генерального прокурора ходатайствует перед судом о взятии Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен по делу, в котором ему ГБР вручило подозрение Андрей Портнов.

Ранее экс-адвокат Петра Порошенко Илья Новиков рассказал, что суд состоится 18 июня — в день похорон отца бывшего президента. Несмотря на это, Порошенко придет на слушание, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Новиков подчеркнул, что для бывшего украинского лидера это принципиальный вопрос.

10 июня Государственное бюро расследований Украины назвало Петра Порошенко официальным подозреваемым по одному из возбужденных против него уголовных дел. Речь идет о незаконном приказе, который заставил главу внешней разведки превысить свои полномочия.

Отец пятого президента Украины скончался 16 июня. Меньше недели назад ему исполнилось 84 года. Известно, что Алексей Порошенко недавно перенес инсульт.