Прокуратура проводит обыски в аэропорту Кишинева

Единственный аэропорт в Молдавии в 2013 году передали в концессию компании Avia Invest на 49 лет. Компания должна была вложить в его развитие около 245 миллионов евро и выплачивать государству 1% от доходов.

По данным сайта «Аргументы и факты», на минувшей неделе Агентство публичной собственности Молдавии подало иск против компании Avia Invest в суд. Агентство требует признать договор о концессии недействительным.