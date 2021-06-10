Прокуратура попросила отправить мужчину в тюрьму за пощечину Макрону

Прокуратура запросила 1,5 года тюрьмы мужчине, который на днях ударил президента Макрона по лицу. Его судят по статье о насилии в отношении наделенного властью лица. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, вердикт вынесут вечером 10 июня.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон приехал в департамент Дром. Он захотел пообщаться с местными жителями и подошел к ограждениям, за которыми стояли люди. Мужчина из толпы внезапно ударил французского лидера ладонью по лицу. Охранники его скрутили, а полиция задержала еще двух человек по этому делу. У одного из них дома нашли книгу Адольфа Гитлера.

Макрон призвал не обращать внимания на агрессивно настроенных людей, а напавший на него признался, что он не хотел распускать руки и это вышло случайно. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с «360» спрогнозировала, что ударившему Макрона вряд ли грозит серьезное наказание.