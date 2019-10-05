Прокуратура Парижа заявила о радикальных взглядах устроившего резню в полиции

Полицейская резня. Главное о нападении на префектуру в Париже Подробнее

При этом прокурор не объяснил, как следователи пришли к такому выводу. Он уточнил лишь, что речь идет о радикалах, исповедовавших салафизм.

В своем выступлении Рикар заявил, что вскрытие показало нечеловеческую жестокость нападавшего. Все ножи были новыми, а значит злоумышленник приобрел их специально для нападения. Также выяснилось, что 10 лет назад подозреваемого обвиняли в домашнем насилии. Именно тогда же мужчина принял ислам, а не полтора года назад, как заявлялось изначально.

Супруга устроившего нападение в данный момент находится под стражей и останется там до понедельника. За несколько часов до нападения подозреваемый отправил 33 СМС религиозного толка на ее телефон.

Административный сотрудник зарезал четырех полицейских в здании префектуры в Париже. Он проработал на государственной службе 20 лет, 16 из которых он занимался обслуживанием компьютеров в полицейском управлении. Напавшего застрелил боец спецназа во внутреннем дворе. Изначально следователи рассматривали версию конфликта злоумышленника с начальством. После дело переквалифицировали на статью «Терроризм».