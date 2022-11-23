Мир

23 ноября 2022, 07:28

Прокуратура Нидерландов установит личности военных, сбивших MH17

Прокуратура Нидерландов: новые результаты расследования по MH17 коснутся экипажа ЗРК «Бук»

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Новые итоги расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины коснутся установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук», которым сбили самолет. Результаты появятся весной 2023 года. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в комментарии РИА «Новости».

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК „Бук“ и процесса принятия решения о его развертывании», — сказала ван де Мосдейк, говоря о новых итогах расследования, которые объявят весной 2023 года.

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Полиция Нидерландов уже заявляла о прогрессе в вопрос установления личностей членов экипажа «Бука». Однако тогда правоохранительные органы посчитали результаты неполными.

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Окружной суд Гааги 17 ноября признал россиян Сергея Дубинского, Игоря Гиркина, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета, летевшего из Нидерландов в Малайзию. Фигурантов дела приговорили к пожизненному заключению, они должны заплатить семьям погибшим компенсации на общую сумму в 16 миллионов евро. Суд оправдал лишь четвертого обвиняемого — гражданина РФ Олега Пулатова. Boeing777 потерпел крушение на востоке Украине летом 2014 года. Все 298 пассажиров лайнера погибли.

Суд

Украина

Нидерланды

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