Прокуратура Нидерландов перечислила версии крушения MH17

Прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения самолета Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. О них рассказала прокурор Деди Вои-А-Цой во время слушаний в суде.

Как сообщил ТАСС, она перечислила все возможные сценарии, которые прорабатывало следствие. Среди них были взрыв на самом воздушном судне, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок (ЗРК), включая «Бук».

Прокуратура также изучила возможные места пуска ракеты ЗРК «Бук».

Среди прочего государственный обвинитель упомянула, что судьи получат окончательные выводы, прокуратура также отчитается и о методах выявления подозреваемых. Все это может занять несколько дней. Далее вынесут вердикт о возможности перехода к рассмотрению дела по существу.

Ранее сообщалось, что в Сети было опубликовано новое видео с рассказами свидетелей крушения Boeing.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Следователи обвинили в крушении россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, которые якобы причастны к пуску ракеты из ЗРК «Бук». Сегодня в окружном суде Гааги были возобновлены слушания по крушению Boeing MH17.