Прокуратура начала обыски в доме Карлоса Гона после его побега

Прокуратура Токио начала обыск в доме бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона, откуда он сбежал в Ливан. В Японии Гону предъявлено обвинение в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

В Японии начали расследование бегства Гона. Как сообщил ТАСС, ведутся поиски людей, которые помогали ему в побеге. В отношении Гона возбудили уголовное дело о нарушении миграционного законодательства.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых нарушениях. Арест инициировала сама компания Nissan по итогам внутреннего расследования. Гона обвинили в том, что он в течение пяти лет занижал сумму выплат, полученных им от Nissan. Речь идет о 70 миллионах долларов.

Позже Гона повторно арестовали из-за подозрений, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Размер убытков оценивают в порядка 21 миллион долларов. По версии прокуратуры, Гону помогал бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна около 14 миллионов долларов.

Гона освободили из тюрьмы под залог в девять миллионов долларов в марте. Бывший топ-менеджер альянса не признал ни одного обвинения.

В ночь на 31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест. По его словам, он уехал, «спасаясь от политического преследования». Как сообщала Газета.ru, Гон скрылся в чехле для музыкальных инструментов.