Прокуратура Южной Кореи требует жесткого наказания для экс-президента

«Она использовала власть, данную гражданами, для личной выгоды», — заявил представитель прокуратуры во время судебного процесса.

Помимо увеличения тюремного заключение сторона обвинения требует выплаты от экс-президента в размере 24,35 миллиона долларов за ущерб, нанесенный ее деятельностью, а также 162,5 тысячи долларов дополнительно в качестве компенсации.

Напомним, в 2017 году суд признал ее виновной во взяточничестве, злоупотреблении властью, вымогательстве и других преступлениях коррупционного характера. Верховный суд республики постановил вернуться к рассмотрению дела с целью установления новых эпизодов взяточничества и казнокрадства.

Бывшая фаворитка южнокорейских консерваторов когда-то получила от местных журналистов прозвище «королевы выборов» за умение приводить свою партию к победе в самой напряженной борьбе.