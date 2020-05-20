    20 мая 2020, 14:43

    Прокуратура Южной Кореи требует жесткого наказания для экс-президента

    Анастасия Кременчугская

    Прокуратура Южной Кореи выступила с требованием ужесточить срок тюремного заключения для бывшего президента страны Пак Кын Хе. Предлагается увеличить ее срок по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью с 25 до 35 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.

    «Она использовала власть, данную гражданами, для личной выгоды», — заявил представитель прокуратуры во время судебного процесса.

    Помимо увеличения тюремного заключение сторона обвинения требует выплаты от экс-президента в размере 24,35 миллиона долларов за ущерб, нанесенный ее деятельностью, а также 162,5 тысячи долларов дополнительно в качестве компенсации.

    Напомним, в 2017 году суд признал ее виновной во взяточничестве, злоупотреблении властью, вымогательстве и других преступлениях коррупционного характера. Верховный суд республики постановил вернуться к рассмотрению дела с целью установления новых эпизодов взяточничества и казнокрадства.

    Бывшая фаворитка южнокорейских консерваторов когда-то получила от местных журналистов прозвище «королевы выборов» за умение приводить свою партию к победе в самой напряженной борьбе.