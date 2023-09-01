Мир 01 сентября 2023, 17:20 Прокуратура Германии предъявила обвинение 98-летнему экс-охраннику концлагеря Бывшего 98-летнего охранника концлагеря обвинили в пособничестве в убийствах РИА «Новости»

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Работавшего в подростковом возрасте охранником концлагеря Заксенхаузен 98-летнего жителя немецкого округа Майн-Кинциг обвинили в пособничестве убийства 3,3 тысячи заключенных. Как сообщило агентство Associated Press, такое заключение выпустила прокуратура Германии.

В материалах дела указали, что обвиняемый служил в концлагере с 1943 по 1945 год и входил в состав отряда охраны СС. Имя подозреваемого в ведомстве не раскрыли.

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Прокуроры заявили, что заключение эксперта-психиатра в октябре прошлого года показало, что мужчина может предстать перед судом, по крайней мере, на ограниченной основе.

Обвинительный акт сотрудники прокуратуры передали в государственный суд в Германии в Ханау. После рассмотрения там решат, давать ли материалам дела ход. Но если это произойдет, то 98-летнего немца станут судить по закону о несовершеннолетних, принимая во внимание его возраст на момент совершения предполагаемых преступлений.

В законодательстве Германии нет срока давности по делам об убийствах и соучастии в расправах. При этом прокуроры могут привлекать к ответственности бывших сотрудников концлагерей, которые не принимали прямого участия в ликвидации заключенных.

Первым прецедентным случаем стало дело бывшего сотрудника концлагеря Ивана Демьянюка. Его обвинили в пособничестве убийству 28 тысяч человек. Приговор вынесли в 2011 году.

Лагерь смерти Заксенхаузен появился летом 1936 года, когда в Берлине проходили Олимпийские игры. По разным данным, количество погибших заключенных превысило 100 тысяч человек. На момент открытия ворот лагеря бойцами 1-го Белорусского фронта в апреле 1945 года там оставались около трех тысяч человек.