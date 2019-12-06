  • Прокуратура Германии начала собственное расследование дела Скрипалей

    06 декабря 2019, 22:28

    Светлана Степанова

    Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Подробности опубликовало издание Spiegel.
    Прокуратура Германии начала собственное расследование дела Скрипалей

    Издание пишет, что расследованию дали название Novi. ФРГ решила разобраться в ситуации в связи с полученной Генеральной прокуратурой информацией. Удалось узнать, двое подозреваемых в отравлении находились на территории Германии до того, как поехать в Великобританию.

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    Отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло в британском городе Солсбери. 4 марта 2018 года они были найдены на скамейке возле торгового центра в бессознательном состоянии. Следствие Великобритании установило, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Организация по запрещению химического оружия подтвердила это предположение.

    Скотланд-Ярд убежден, что покушение на Скрипалей — дело рук России. Москва это обвинение отвергает.