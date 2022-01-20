Прокуратура ФРГ начала расследование против главы МИД Бербок

Прокуратура ФРГ начала расследование против руководства партии «Зеленые» и ее председателей, в число которых входит министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек. Об этом написал Spiegel, а также в прокуратуре сообщили агентству AFP.

Политиков начали подозревать в злоупотреблениях при выплате надбавок из-за коронавируса. У прокуратуры есть сведения, что в 2020 представители руководства «Зеленых» незаконно определили для себя выплаты в размере 1500 евро каждый.

Фигурантами в деле стали шесть человек, кроме уже названных, среди них оказались другие члены партии - Рикарда Ланг, Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Все подозреваемые являются депутатами бундестага и обладают политической неприкосновенностью, из-за чего перед началом расследования прокурорам пришлось уведомить о нем председателя бундестага Бербель Бас.

Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер отметил, что расследование началось после заявлений частных лиц, ссылавшихся на публикации в СМИ в прошлом году.

Бербок не задекларировала рождественские бонусы партии с 2018 по 2020 год, сообщив о выплате представителю Бундестага, но позже исправила это. В этом политик призналась сама, когда в 2021 году была кандидатом на пост президента Германии.