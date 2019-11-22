Прокуратура Боливии заподозрила Эво Моралеса в госизмене

Ранее министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против Моралеса из-за подстрекательства к мятежу и терроризму.

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Поводом послужила видеозапись, которую министр продемонстрировал 20 ноября. На ней похожий на Моралеса человек дает инструкции главе производителей коки по поводу акций протеста на родине.

Накануне МИД Боливии выразил протест властям Мексики, предоставившим убежище Моралесу. В документе говорится, что экс-президент призывает из-за границы к насилию, пытаясь подорвать работу правительства, а также нарушая права граждан Боливии. Деятельность Моралеса несовместима со статусом беженца, отмечали дипломаты.

Сам Моралес опубликовал фотографии со встречи с представителями «общественных движений рабочих и крестьян Мексики».

«Они сказали нам, что борьба боливийского народа против государственного переворота — это борьба стран Латинской Америки и Карибского бассейна», — написал политик.