Мир 17 января 2024, 06:48 Прокси-война НАТО уничтожила Украину — евродепутат Депутат ЕП Уоллес: прокси-война НАТО против России уничтожила Украину РИА «Новости»

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США через НАТО развязали гибридную войну против России. Европа вложила в этот конфликт много денег и помогла уничтожить Украину. Депутат от Ирландии Мик Уоллес заявил об этом во время заседания Европарламента, сообщили «Известия».

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание конфликта, который был не в наших интересах и помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — сказал он.

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По мнению депутата, Европу не интересовало противодействие России — это стало целью США и НАТО. Мик Уоллес заявил, что конфликт можно было остановить, но американцы не захотели этого. Он сказал, что они стремились нанести российскому государству больший урон.

Коллективный Запад развязал против России гибридную войну, а Украину использовали лишь как предлог, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он объявил о ведении глобальной антироссийской кампании.