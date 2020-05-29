Второй день газ не поступает по трубопроводу «Ямал — Европа». Газопровод на польском участке по-прежнему продолжает работать в реверсном режиме.

Реверсный режим ввели на газопроводе утром 28 мая из-за отсутствия заявок на транспортировку газа с востока на запад, сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Трубопровод «Ямал — Европа» направляет газ из России в Польшу и Германию. Но уже вторые сутки газ идет по реверсному направлению из Германии в Польшу.

Как оказалось, мощности не забронировали ни на суточных аукционах, ни в последующие часы 28 и 29 мая. Теперь более 38 миллионов киловатт-час остаются невостребованными. Последний раз мощности бронировали вечером 27 мая, когда было приобретено 37% от общей мощности трубы.

Ранее заведующий энергетическим департаментом Института энергетики и финансов Юрий Рыков отметил, что за прошедший месяц прокачка действительно стала минимальной. При этом он добавил, что ситуация может в любой момент измениться.

Транзитный газовый контракт России и Польши закончился 16 мая. После этого «Газпром» стал поставлять газ только по результатам аукционов, которые проводит польская сеть газопроводов Gaz-System.