Прокачка российской нефти в Европу временно приостановлена «Белнефтехимом»

Белорусская компания «Белнефтехим» приостановила транзит российской нефти в Европу через нефтепровод «Дружба». Связано это событие с приемом партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды», рассказал ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды», — процитировал NEWS.ru слова Демина.

По информации в СМИ, пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко пояснил, что ситуация с приостановкой была согласованной. Ни о каких внештатных ситуациях речи не идет.