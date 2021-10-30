Газ перестал идти в Европу по трубопроводу с Ямала утром 30 октября. Начался реверс топлива в обратном направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейского оператора Gascade.

По последним данным, прокачка резко снизилась в 09:00 по московскому времени. С 10:00 подачу газа полностью прекратили. Сейчас он идет в обратном направлении со скоростью почти 170 тысяч «кубов» в час. Точной информации о причине произошедшего пока нет.

Газопровод Ямал — Европа проходит по территории России, Белоруссии, Германии и Польши. Его мощность составляет 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

В конце лета директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что запуск нового газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» позволит снизить стоимость голубого топлива в ЕС. Этой осенью цены на газ в Европе начали резко расти на фоне низкой заполненности хранилищ. Специалисты назвали происходящее энергетическим кризисом. Накануне президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объем газа в европейских хранилищах, после чего его стоимость снизилась: цена тысячи кубометров топлива опустилась ниже 800 долларов впервые с 17 сентября.