Заседание суда о продлении ареста экс-президента Молдавии Додона пройдет 21 июня
Адвокат Лебединский: прокуратура Молдавии потребовала продления ареста Додона на 30 дней
Прокуроры Молдавии подали ходатайство о продлении срока ареста бывшего президента республики Игоря Додона еще на 30 дней. Судебное заседание по рассмотрению просьбы обвинения пройдет во вторник, 21 июня. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы бывшего главы государства адвокат Максим Лебединский.
Он добавил, что заседание суда начнется в 14:00.
«Назначено заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры относительно продления меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток», — заявил адвокат.
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали по подозрению в коррупции и государственной измене. После проведенных силовиками обысков отправили под домашний арест на 30 суток.
Сам политик заявил, что имеет доказательство своей невиновности, а все дело против него «шито белыми нитками». По его мнению, причиной уголовного преследования, стала попытка ослабить Партию социалистов Республики Молдова, которую он ранее возглавлял.