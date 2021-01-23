Производство вакцины «Спутник V» начнется в Турции

В фонде уточнили, что планируется производство миллиона доз вакцин. В будущем оно может быть расширенно. Вакцину будут использовать как внутри страны, так и в других государствах.

По данным агентства Ura.ru, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что будет, если ввести только первую часть препарата «Спутник V» и обойтись без второй прививки. Он уточнил, что в этом случае, скорее всего, не выработается достаточного количества антител и весь эффект сойдет на нет.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов согласился с коллегой. Он уточнил, что эффект от прививки будет, но все равно организм не получит нужной защиты от вируса. Специалист напомнил, что от множества заболеваний вакцины двух- или даже трехступенчатые: например, против клещевого энцефалита, гепатита А, папилломавирусов. А от бешенства вообще необходимо делать шесть прививок.