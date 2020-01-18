Производство украинских самолетов оказалось под угрозой из-за запрета на российские комплектующие

По словам главы «Антонова» Александра Донца, программа замещения российских компонентов буксует из-за отсутствия госфинансирования.

До 2014 года «Антонов» производил самолеты в тесной кооперации с Россией, Ан-148 даже собирали в Воронеже ради более выгодного налогообложения.

Впоследствии Украина ввела санкции против российских компаний. «Антонов» пытался договориться о замене комплектующих с западными поставщиками, но денег от государства не получил. Донец заявил, что только на закупку двух комплектов оборудования для разработки Ан-158 компании требуется 44,5 миллиона долларов.

При этом «Антонов» спроектировал два новых самолета без использования российских компонентов: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. Первый заказала Национальная полиция Перу, второй заинтересовал Саудовскую Аравию. В Перу самолеты ожидают в 2021 году, однако из-за отсутствия комплектующих сроки могут растянуться. Ан-132D не смогли воплотить в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии.

В компании-производителе авиадвигателей «Мотор Сич» просили украинское правительство отменить санкции в отношении 23 российских партнеров «Антонова».

«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО — исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность „Антонову“ работать», — говорил представитель «Мотор Сич» Владимир Семенов.