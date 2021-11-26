Производство «Спутника V» может начаться в Венгрии в 2022 году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна планирует запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце 2022 года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заседание российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы планируем запустить производство „Спутника V“ с конца 2022 года на нашем национальном заводе по производству вакцин», — процитировал RT слова министра.

Венгрия также планирует начать переговоры с Россией по поводу поставок вакцины «Спутник Лайт». Они запланированы на 29 ноября.