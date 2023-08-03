Эксклюзив 03 августа 2023, 12:48 Производство снарядов на 3D-принтерах на Украине сочли красивой картинкой для Запада Политолог Харисов счел красивой картинкой производство снарядов на 3D-принтерах на Украине U.S. Department of Defense

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Начатое на Украине производство боеприпасов на 3D-принтерах является исключительно красивой демонстрацией Западу, что выделенные деньги не украли. Об этом «360» сообщил политолог Рамиль Харисов.

«ВСУ, не имея в достаточном количестве боеприпасов и возможности производить их самостоятельно, начали печатать оболочки для них на 3D-принтерах. Говорят, что некоторые из них даже срабатывают, но это не самое важное. ВСУ нужно показать, что они у них есть. Красивая картинка и отчет Западу, что деньги не украли», — сказал он.

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Харисов выразил уверенность, что в будущем все эти снаряды сгорят в местах хранения.

«Потому что они просто ненастоящие. Вопрос, откуда российская разведка узнала о местах хранения, становится скорее философским. Все это превращается в цирк и театр, но точно не во что-то военное», — сказал Харисов.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что на Украине открыли производство «конфетных бомб», оболочку которых делают из пластика, уточнил RT.