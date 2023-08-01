Мир 01 августа 2023, 15:34 Производство сиропа от кашля, от которого могли умереть дети в Камеруне, закрыли Минздрав Индии заявил об остановке выпуска сиропа от кашля, от которого могли умереть дети Скриншот видео Youtube

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В Индии запретили работать фармацевтической компании Riemann Labs, которая занималась производством сиропа от кашля. Именно от этого лекарства могли скончаться дети в Камеруне, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Компания выпускала сироп от кашля и простуды Naturcold. В нем обнаружили повышенное содержание токсичного диэтиленгликоля, который поражает почки.

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Во время расследования установили, что номер лицензии на упаковке лекарства совпадает с треком Riemann Labs, которая базируется в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш.

Руководство фармацевтической компании сообщало, что последнюю партию сиропа от кашля Naturcold выпустили еще в марте прошлого года. Затем Riemann Labs передала права на производство лекарства британскому предприятию Fraken International.

За минувший год в Камеруне после приема сиропа от кашля Naturcold скончались 12 детей. Власти страны до сих пор расследуют это дело.

Также в прошлом году в Гамбии, Индонезии и Узбекистане свыше 300 детей скончались от острой почечной недостаточности. Их смерть связали с приемом подобных препаратов других производителей.

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